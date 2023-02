LPI-NDH: Handfeste Auseinandersetzung in Bestattungshaus

Flarchheim (ots) - Eine Frau bemerkte am Dienstagabend neben der Landstraße 1042 ein brennendes Auto und informierte entsprechend die Rettungskräfte. Vor Ort konnte das Fahrzug nicht mehr gerettet werden. Der Berechtigte befand sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht an seinem Fahrzeug. Der Nutzer des Geländewagend bemerkte einen technischen Defekt am Fahrzeug, stellte dieses in einem Feldweg ab und begab sich zu seiner Wohnanschrift. Da er zur Bergung des Fahrzeugs ...

mehr