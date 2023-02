Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eystrup - Sachbeschädigung im Bahnhof, Diebstahl aus Selbstbedienungsladen und versuchter Einbruch in Apotheke

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Eystrup sucht Zeugen zu Straftaten, die jüngst in Eystrup begangen wurden.

Unbekannte randalierten am vergangenen Wochenende am Eystruper Bahnhof und verwüsteten die Sanitäranlagen. Sie schmierten u.a. Joghurt an die Wände, Fliesen und Scheiben und zerstörten darüber hinaus Seifenspender und Toilettenpapierhalter. Sonntagabend gegen 20.50 Uhr stellte eine Reinigungskraft die Tat fest und rief die Polizei. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Ebenfalls am Wochenende, in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen, brachen bislang unbekannte Täter einen Selbstbedienungsladen für Eier und Kartoffeln in Eystrup an der Straße "Mahlen" auf und entwendeten das enthaltene Bargeld. Zusätzlich schlugen sie mit einem Straßenschild eine Überwachungskamera von einem Baum, entwendeten diese sowie eine weitere Kamera. Der Schaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt.

In der Nacht auf Dienstag, den 31.01.2023, gegen 0.43 Uhr, versuchten zudem bislang unbekannte Täter in eine Apotheke an der Bahnhofstraße in Eystrup einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten sie mit einer Gartenschere die automatische Schiebetür aufzuhebeln. Eine Anwohnerin hörte verdächtigte Geräusche, sah in der Dunkelheit drei Unbekannte vor der Apotheke und alarmierte umgehend die Polizei. Die Unbekannten ergriffen noch vor Eintreffen der Beamten die Flucht. Sie konnten trotz intensiver Fahndung nicht wieder angetroffen werden. Sie sollen jüngeren Alters und mit dunklen Winterjacken bekleidet gewesen sein. Ein Schaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden.

Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eystrup unter 04254/802210 oder bei der Polizei Hoya unter 04251/67280 zu melden.

