Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verlorene Ladung führt vermutlich zu Unfall mit Personenschaden

Bad Langensalza (ots)

Ein Volkswagen und ein Mazda fuhren in selber Reihenfolge hintereinander auf der Bundesstraße 84 in Richtung des Abzweigs zur Bundesstraße 176 nahe der Ortslage Bad Langensalza. Ein im Gegenverkehr befindliches Fahrzeug hatte nach Angaben der Fahrzeugführer Ladung verloren, was den VW-Fahrer zum Bremsen bewog. Der Mazdafahrer bemerkte dieses zu spät und fuhr aus den Vorausfahrenden auf, welcher sich in Folge der Kollision verletzte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell