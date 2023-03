Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Einbrecher stehlen Bargeld

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher haben am Samstag zwischen 18:00 Uhr und 23:15 Uhr in der Robert-Koch-Straße in Eltingen zugeschlagen. Die Täter hebelten mutmaßlich eine Terrassentür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und gelangten so in das Innere. Hier durchsuchten sie die Zimmer und entwendeten Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Das Polizeirevier Böblingen ermittelt nun und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um Hilfe. Hinweise können telefonisch unter 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell