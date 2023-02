Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Zeugen nach Schuss gesucht

Durmersheim (ots)

Nach einem Schuss auf ein Gebäude am Ende der Siemensstraße in Würmersheim haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen übernommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Am Sonntagabend schreckte der Bewohner eines Gebäudes gegen 22:55 Uhr auf, als nach einem Knall ein Projektil seinen Rollladen und die dahinter befindliche Scheibe durchschlug. Nach dem Notruf des unverletzten Mannes, führte eine sofortige Fahndung mehrerer Streifen des Polizeireviers Rastatt und der Einsatz eines Polizeihubschraubers zu keinem Erfolg. Nach einer Spurensicherung haben nun die Kriminalbeamten die Ermittlungen übernommen und sind auf der Suche nach Zeugen: Wer hat am Sonntagabend nördlich der Siemensstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell