POL-OG: Lahr - Zeugen nach Überfall gesucht

Lahr (ots)

Zu einer schweren räuberischen Erpressung soll es am frühen Sonntagmorgen in der Mietersheimer Hauptstraße gekommen sein. Gegen 5:40 Uhr soll dort ein 22-Jähriger durch mehrere Unbekannte zu Boden gebracht worden sein, wonach ihm Geldbörse und Mobiltelefon weggenommen wurde. Ein zufällig des Weges kommender Jogger soll durch die Verdächtigen mit einer Schusswaffe bedroht, durchsucht und um sein Mobiltelefon erleichtert worden sein. Beide Opfer erhielten in der Folge ihre Telefone zurück, woraufhin die Unbekannten flüchteten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an die Beamten der Kriminalpolizei.

