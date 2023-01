POL-SE: Kaltenkirchen - Stromausfall nach Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Woche ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20.01.2023) zum Einbruch in eine Tierarztpraxis in der Straße Großer Sonnendeich in Seester gekommen. Unbekannte drangen zwischen 19:00 und 07:00 Uhr in die Räume ein und entwendeten einen Tresor mit Bargeld und medizinischen Präparaten. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass die gestohlenen Medikamente ...

