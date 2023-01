Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230106 - 0023 Frankfurt - Bahnhofsviertel

Sachsenhausen: Nach Kontrolle größere Menge Betäubungsmittel sichergestellt

Frankfurt (ots)

(di) Polizeibeamte haben gestern Mittag (05. Januar 2023) im Bahnhofsviertel einen 37-Jährigen festgenommen. Ihm wird der unerlaubte Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Bei ihm wurde eine nicht geringe Menge Drogen sowie Bargeld sichergestellt.

Polizisten führten gegen 13.55 Uhr in der Münchener Straße eine Personenkontrolle durch. Hierbei fanden Sie bei dem Kontrollierten eine nicht geringe Menge Drogen. Der Mann hatte in seiner Jacke und in seinem Rucksack Marihuana, Kokain und Ecstasy-Tabletten dabei.

Die Spur führte dann noch in eine Wohnung in der Offenbacher Landstraße, in der der 37-Jährige ein Zimmer bewohnt. Die Durchsuchung dort brachte nochmal eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln zutage.

Insgesamt konnten über 4500 Gramm Marihuana, knapp 50 Gramm Kokain sowie über 300 Ecstasy-Tabletten sichergestellt werden. Dealertypische Utensilien sowie eine größere Summe Bargeld wurden ebenfalls beschlagnahmt.

Der 37-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. Der bereits einschlägig bekannte Mann soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell