POL-F: 230105 - 0021 Frankfurt-Innenstadt: Tätlicher Angriff auf Ersthelfer

Frankfurt (ots) - (di) Gestern Mittag (04. Januar 2023) kam es in der Frankfurter Innenstadt in einem Friseurgeschäft zu einem räuberischen Diebstahl. Ein Täter vergriff sich an den Wertsachen einer Mitarbeiterin und einer Kundin. Bei seiner Flucht setzte sich der Täter zur Wehr und konnte unerkannt entkommen. ...

