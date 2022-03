Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Täter festgenommen

Schüttorf (ots)

Am Dienstag kam es gegen 21 Uhr zu einem Raub in einem Discounter an der Graf-Egbert-Straße in Schüttorf. Gegen 21 Uhr bedrohte ein männlicher Täter die 54-jährige Kassiererin mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Als die Frau das Kassenfach schloss und zwei weitere Mitarbeiterinnen auf die Situation zukamen, flüchtete der Täter ohne Beute zunächst in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach Antragstellung durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Mann am heutigen Tag einem Richter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

