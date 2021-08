POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Bankfiliale, 5. Folgemeldung - Hinweisportal

Polizeidirektion Bad Segeberg

Norderstedt - Einbruch in Bankfiliale, 5. Folgemeldung - Hinweisportal

Bad Segeberg (ots)

Nach dem Einbruch in die in der Rathausallee gelegene Filiale der Hamburger Sparkasse am Wochenende (06.-08. August 2021) sind die Spurensicherungsmaßnahmen in der letzten Woche abgeschlossen worden.

Zwischenzeitlich hat die Polizei unter Federführung des auf komplexe Ermittlungsverfahren spezialisierten Sachgebiets 5 der Kriminalinspektion Pinneberg eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Beamte und Angestellte der umliegenden Kriminalpolizeistellen unterstützen die Ermittler personell, um den zahlreichen Hinweisen nachzugehen und die Ermittlungen voranzutreiben.

Weiterhin haben die Kriminalbeamten das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein im Internet freigeschaltet.

Hier können Anwohner bzw. Zeugen Fotos und Videomaterial ab sofort unter

https://sh.hinweisportal.de

und dem Ereignisnamen "Einbruch HASPA-Filiale Norderstedt-Mitte" hochladen.

Für die ermittelnden Beamten sind insbesondere Aufnahmen von Interesse, die in der Straße "Beamtenlaufbahn" oder den dortigen Tiefgaragen innerhalb des letzten halben Jahres gemacht worden sind.

Wichtig dabei: Dies kann völlig anonym erfolgen. Angaben zur Identität des Hinweisgebers sind freiwillig. Das Hinweisportal dient ausschließlich zur Übersendung von Bild- und Videohinweisen und ist nur für einen begrenzten Zeitraum freigeschaltet.

Das Ermittlungsinstrument des Hinweisportals steht der Landespolizei Schleswig-Holstein seit August 2017 zur Verfügung und kann unter anderem bei Straftaten von erheblichem Ausmaß freigeschaltet werden.

Für allgemeine Hinweise sind die Ermittler des Sachgebiets 5 unter 04101 2020 weiterhin erreichbar.

