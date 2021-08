Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Verteilerkasten angefahren - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Montagnachmittag letzter Woche (16.08.2021) ist es in der Straße "Am Freibad" in Wedel zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort gekommen, zu dem das Polizeirevier Wedel nach einem Zeugen sucht.

Ein bislang unbekannter Zeuge informierte einen Mitarbeiter der Stadtwerke über einen durch ein Fahrzeug verursachten Sachschaden an einem Verteilerkasten an den dortigen Wohnmobilstellplätzen gegenüber der Badeanstalt.

Die Ermittler des Polizeireviers Wedel suchen jetzt nach diesem Zeugen und bitten um Kontaktaufnahme unter 04103 50180.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell