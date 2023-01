POL-F: 230105 - 0018 Frankfurt-Höchst: Versuchter Raub auf Taxifahrer

Frankfurt (ots) - (di) Am frühen Donnerstagmorgen (05. Januar 2023) haben unbekannte Täter die Geldautomaten in einer Bankfiliale in Griesheim gesprengt. Es entstand massiver Sachschaden. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten gegen 04:00 Uhr mehrere vermummte Täter eine Bankfiliale in der Fabriciusstraße. Nachdem die Täter ...

