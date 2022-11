Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter nutzen offenes Badezimmerfenster

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Heßlingen, Schwalbenweg

23.11.2022, 13.45 Uhr - 13.47 Uhr

Unbekannte sind am frühen Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus in der Straße Schwalbenweg eingestiegen.

Dabei nutzten die Täter ein zum Lüften geöffnetes Badezimmerfenster aus, um gegen 13.45 Uhr ins Innere des Hauses zu gelangen.

Ob und was sie hier innerhalb der zwei-drei Minuten Anwesenheit entwendeten, bevor sie von dem anwesenden Hauseigentümer gestört wurde, wird derzeit ermittelt.

Als der Hauseigentümer durch Geräusche im Badezimmer aufmerksam wurde und nachschaute, bemerkte er noch eine Person, die auf einem grün-schwarzen Mountainbike davonfuhr. Anschließend alarmierte er die Polizei.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell