Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Raub in Wohnung

Am Donnerstag raubten zwei bislang Unbekannte Gegenstände aus einer Wohnung in Ulm.

Ulm (ots)

Kurz vor 22 Uhr drangen zwei bislang unbekannte Männer mit Gewalt in ein Wohnhaus in der Karlstraße ein. Dort bedrohten sie die insgesamt sieben Bewohner einer Wohngemeinschaft im zweiten Stock. Die Bedrohten flüchteten in ein Zimmer. Die Unbekannten nahmen ein Laptop der Marke Samsung und ein Smartphone der Marke Xiaomi, Modell Redmi 9A mit. Außerdem schlugen sie in der Küche und im Flur mehrere Gegenstände kaputt.

Die Kriminalpolizei Ulm (0731/1880) ermittelt nun nach den Tätern. Sie sicherte auch Spuren. Die Männer sollen, so Zeugen, "arabisch" aussehen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den zwei Tätern oder der Tat geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Appell:

Stellen Sie sich vor, Ihnen würde etwas zustoßen oder jemand würde Ihnen Unrecht tun. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++1980974

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

