Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Wertsachen aus Auto gestohlen

Beute machte ein Unbekannter von Dienstag auf Mittwoch in Süßen.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 17 Uhr. Der VW stand in einer Tiefgarage in der Bühlstraße. In dem Auto befanden sich eine Handtasche mit Wertsachen und ein Wurfzelt. Das nahm der Dieb mit. Wie es dem Dieb gelang das verschlossene Auto zu öffnen ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Eislingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

