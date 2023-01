POL-F: 230104 - 0016 Frankfurt-Höchst: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots) - (di) Am Sonntag (01. Januar 2023) kam es gegen 12:55 Uhr in einer Wohnung in der Europa-Allee zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 24-Jähriger tödlich verletzt wurde. Ein Tatverdächtiger, ebenfalls 24 Jahre alt, wurde von Polizeibeamten vor Ort festgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen griff der Geschädigte, mutmaßlich drogenindiziert, den Beschuldigten in seiner ...

