POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (ede) Am Freitag, 07.10.2022, kam es in der Zeit zwischen 07:55 Uhr bis 10:00 Uhr in der Straße Am Teinkamp in Sarstedt gegenüber der Zufahrt zum Parkplatz eines Baumarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter PKW Renault vermutlich durch einen Kleintransporter beschädigt, als dieser aus einer Parklücke herausfuhr und rückwärts gegen die Front des Renault stieß. ...

