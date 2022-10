Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (ede) Am Freitag, 07.10.2022, kam es in der Zeit zwischen 07:55 Uhr bis 10:00 Uhr in der Straße Am Teinkamp in Sarstedt gegenüber der Zufahrt zum Parkplatz eines Baumarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter PKW Renault vermutlich durch einen Kleintransporter beschädigt, als dieser aus einer Parklücke herausfuhr und rückwärts gegen die Front des Renault stieß. Dabei verursachte der Kleintransporter einen Schaden von ca. 2.500EUR an dem Renault. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen und dem unfallbeteiligten Transporter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

