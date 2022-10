Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Brand von Paletten

Hildesheim (ots)

Alfeld (scharn) - Am 07.10.22, in der Nacht, kurz vor halb vier, kam es im Hinsiekweg, Nähe Eimser Weg, zu einem Feuerball bisher ungeklärter Ursache. Eine Person rannte anschließend weg. Durch das Feuer gerieten angrenzende Paletten einer Firma in Brand, so dass kein unerheblicher Sachschaden entstand. Zeugen verdächtiger Wahrnehmungen werden gebeten, sich mit der Polizei in Alfeld unter Tel. 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

