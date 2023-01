POL-SE: Nahe - Brand in Mehrfamilienhaus

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstagvormittag, den 24.01.2023, ist es in der Straße "Am Erlengrund" in Elmshorn zum Einbruchsversuch in ein Reihenhaus gekommen. Zwischen 08:30 und 13:30 Uhr versuchten Unbekannte vergeblich in das Wohnhaus zu gelangen. Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter ...

