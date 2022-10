Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnhaus und Geschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Mitte (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (21.10.2022 bis 23.10.2022) in ein Wohnhaus am Rosmarinweg und in ein Bekleidungsgeschäft an der Hirschstraße eingebrochen. Bei der Wohnung am Rosmarinweg hebelten sie zwischen 17.45 Uhr am Samstag und 03.20 Uhr am Sonntag die Terrassentür auf und durchwühlten anschließend sämtliche Schubladen und Schränke. Sie stahlen eine Getränkepackung. Ob sie darüber hinaus noch andere Gegenstände mitnahmen, muss noch ermittelt werden. An der Hirschstraße schlug ein Täter gegen 07.30 Uhr die Schaufensterscheibe des Bekleidungsgeschäfts ein und stahl aus der Auslage mehrere Pullover und ein Kissen im Gesamtwert von rund tausend Euro. Der Unbekannte war etwa 45 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatte kurze grau Haare. Er trug neben einer dunkeln Steppjacke auch eine dunkelblaue Hose mit einem Logo über dem linken Knie sowie eine schwarze Umhängetasche und Schuhe in den Farben weiß, grau und rot. Zeugen des Wohnungseinbruchs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden. Zeugen des Einbruchs in das Geschäft werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100 zu wenden.

