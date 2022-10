Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 28-Jährige von Trio ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag (23.10.2022) in der Schwarenbergstraße eine 28 Jahre alte Frau geschlagen und anschließend ausgeraubt. Die 28-Jährige stieg kurz nach 02.00 Uhr aus einem Bus an der Haltestelle Tunnel Ostportal aus, wo sie kurz darauf drei Männer ansprachen und sie aufforderten, ihre Jacke und ihre Bauchtasche auszuhändigen. Als die Frau dies ablehnte, schubste sie einer der Männer gegen eine Wand. Das Trio schlug anschließend auf sie ein, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt. Sie erbeuteten neben ihrer Jacke auch ihre Bauchtasche mit Bargeld und flüchteten unerkannt. Die drei Männer werden als etwa 180 Zentimeter groß beschrieben. Sie hatten schwarze Haare und sprachen gebrochen deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

