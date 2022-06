Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in die Bäckerei + Flaschenwurf zerstört Schaufenster + Diebstahl aus Handwerkerauto - Stichsäge weg + Geklaute Handys lagen im Mülleimer + Unfallflucht in Bürgeln - Kleintransporter gesucht

Cölbe - Einbruch in die Bäckerei

Süßwaren und Getränke fehlen nach einem Einbruch in die Bäckerei in der Alten Dorfstraße. Der oder die Täter stiegen in der Nacht zum Mittwoch, 22. Juni, durch eine eingeschlagene Scheibe in das Geschäft ein. Die genaue Tatzeit liegt vor 03.30 Uhr. Wer hat das Klirren der Scheibe gehört und in diesem Zusammenhang Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Flaschenwurf zerstört Schaufenster

Zwischen 21 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Montag, 20. Juni, führte der Wurf einer Bierflasche zu einer beschädigten Schaufensterscheibe. In der Scheibe entstand ein 10 x 20 Zentimeter großes Loch und die Flasche landete zerborsten in dem Geschäft in der Marktstraße. Die Polizei Stadtallendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung, der Schaden liegt bei vermutlich 1000 Euro, und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06428 9305 0.

Neustadt - Diebstahl aus Handwerkerauto - Stichsäge weg

Ein Dieb stahl am Dienstag, 21. Juni, zwischen 10 und 11.30 Uhr, aus einem weißen VW Caddy eine akkubetriebenen Makita-Stichsäge. Der Caddy parkte an der Baustelle des ehemaligen Bischhofssitzes in der Straße Hinter der Kirche. Da der mit Renovierungsarbeiten beschäftigte Handwerker immer zwischen der Baustelle und dem Auto pendelte, war der Wagen nicht verschlossen. Wer hat die Entnahme der Stichsäge beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Neustadt - Geklaute Handys lagen im Mülleimer

Zwei Handybesitzer, die nach dem bemerkten Diebstahl in den Mülleimern des Bürgerparks nachschauten, konnten ihre Telefone dort tatsächlich wiederfinden. Der oder die Täter hatten die beiden Geräte nach dem Diebstahl in der Ritterstraße offenbar bereits wieder entsorgt. Der Diebstahl war am Dienstag, 21. Juni, zwischen 10.30 und 11 Uhr. Die beiden Besitzer waren mit Vorbereitungen für den Mittelaltermarkt befasst und hatte die Telefone auf einem Tisch abgelegt. Vermutlich griffen der oder die Täter im Vorbeigehen zu. Auch hierzu bitten die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 und der Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693 um sachdienliche Hinweise.

Unfallflucht in Bürgeln - Kleintransporter beschädigt Zaun bei Wendemanöver

Bürgeln

Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen beschädigte ein weißer Kleintransporter bei einem Wendemanöver den Holzzaun des Anwesens Marburger Landstraße 30. Der mit mehreren Personen besetzte Transporter fuhr Richtung der Landstraße 3089 davon. Am Heck des Autos stand in roten Lettern wohl der Name eines Fertighausherstellers. Die Unfallflucht passierte am Sonntag, 19. Juni, um 13.55 Uhr. Der Schaden am Holzzaun beträgt mehrere Hundert Euro. Alle Zeugen berichteten von einem deutlich hörbaren, lauten Knall. Wer in Bürgeln oder einem der umliegenden Orte erwartet oder hat ein Fertighaus erhalten? Wer kann Informationen zu dem weißen Fahrzeug mit roter Beschriftung geben? Möglicherweise war das Montageteam des Hausherstellers auf dem Weg zur Baustelle. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

