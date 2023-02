POL-OG: Rastatt - Diebesgut gewaltsam gesichert

Kehl (ots) - Ein 76-Jähriger geriet auf einem Tankstellengelände in der Straßburger Straße am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr mit einem bislang unbekannten 40-50 Jahre altem Mann, aus bislang nicht geklärte Gründen, in Streit. Nachdem die Auseinandersetzung zunächst verbal geführt wurde, soll dann der Jüngere den Älteren geschubst haben, sodass dieser stürzte. Hierbei verletzte sich der Senior, sodass er zur Behandlung in ein nahes Krankenhaus gebracht wurde. Die ...

