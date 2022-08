POL-GG: Kind angefahren und anschließend geflüchtet

Heppenheim (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (10.8.) bis Donnerstag (11.8.) wurde ein in der Weserstraße geparkter schwarzer Mercedes Kombi durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand dabei ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher richten Sie bitte an die Polizeistation in Heppenheim unter Tel. 06252/706-0. Berichterstatter: Schmid, POK Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

