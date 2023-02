Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Müll illegal entsorgt - Zeugen gesucht

Steinmauern (ots)

Ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt zufolge wurde in der Zeit zwischen Freitag und Samstag illegal Müll im Bereich des Verbindungsweges an der L78a zwischen Steinmauern und Elchesheim-Illingen in Richtung Goldkanal entsorgt. Zeugen meldeten den Fund von mehreren mit Kleidung gefüllten Plastiksäcken, Müllsäcken, Spielzeug und einem Fernseher. Die Ermittler versuchen nun herauszufinden, wer den Müll dort widerrechtlich ablegt haben könnte und nehmen unter der Telefonnummer: 07222 761-0 Zeugenhinweise entgegen.

