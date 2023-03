Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Böblingen: 25-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kam ein 25-Jähriger am Freitagabend gegen 20:30 Uhr mit seinem Audi in Böblingen von der Fahrbahn ab. Der Audi-Fahrer wollte an der Anschlussstelle Böblingen-Sindelfingen auf die Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart fahren. Im Kurvenbereich der Auffahrt kam er dann nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Randstein und touchierte die Leitplanke. Sein Pkw war daraufhin nicht mehr fahrbereit. Der 25-Jährige ließ den stark beschädigten Audi auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn stehen und begab sich nach Hause. Dort konnte er schließlich von Polizeibeamten angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1 Promille. Er wurde deshalb zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Am Fahrzeug des 25-Jährigen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

