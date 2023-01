Polizei Gütersloh

POL-GT: Auffahrunfall auf der Rietberger Straße - Neun Verletzte

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung Rietberger Straße/ Zur Flammenmühle wurden in der Freitagnacht (30.12., 02.30 Uhr) acht Personen leicht und eine Person schwer verletzt.

Zuvor befuhr ein 22-jähriger Mann aus Rietberg mit einem voll besetzten Ford Transit die Straße Zur Flammenmühle und beabsichtigte nach links auf die Rietberger Straße in Richtung Rheda-Wiedenbrück abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs blieb der Transporter aufgrund einer technischen Ursache auf der Rietberger Straße stehen. Zeitgleich befuhr ein 63-jähriger Gütersloher mit einem Ford die Rietberger Straße ebenfalls in Fahrtrichtung Rheda-Wiedenbrück. Trotz einer Notbremsung und eines Ausweichmanövers kollidierte der Ford-Fahrer in der Folge mit dem unbeleuchteten Transporter. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Transit in den Straßengraben der Druffeler Straße. Der Ford des 63-Jährigen verblieb auf der Fahrbahn der Rietberger Straße.

Durch die Vielzahl der beteiligten Personen bei diesem Verkehrsunfall wurde die Sonderlage eines Massenanfalls von Verletzten klassifiziert. Dies hatte zur Folge, dass mehrere Rettungskräfte verständigt wurden und am Unfallort erschienen. Sieben Insassen des Transporters wurden anschließend leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein 39-jähriger Mitinsasse kam zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Krankenhaus. Der 63-jährige Fahrer des Fords wurde leicht verletzt und ebenfalls durch den Rettungsdienst nach Gütersloh transportiert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Beauftragte Abschleppunternehmen übernahmen die Bergung und den Abtransport der Fahrzeuge. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10 000 Euro.

