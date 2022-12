Polizei Gütersloh

POL-GT: Tankstelle überfallen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (TP) - Am Freitagabend (30.12.2022/19:50 Uhr) wurde eine Tankstelle an der Bahnhofstraße überfallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein männlicher Täter den Verkaufsraum des Objektes und begab sich hier umgehend zum Kassenbereich. Hier hielt sich die 20-jährige Mitarbeiterin alleine auf. Die junge Frau wurde durch den maskierten Täter mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe der Tageseinnahmen und von Zigaretten genötigt. Das Raubgut stopfte der Unbekannte in eine mitgeführte dunkle Umhängetasche und flüchtete zu Fuß zunächst hinter das Tankstellengelände und von hier aus weiter in Richtung der Wohnsiedlung Brückhof. Die weitere Fluchtrichtung ist zur Zeit nicht bekannt. Die mit starken Polizeikräften durchgeführte Fahndung nach dem Räuber verlief bis zum jetzigen Zeitpunkt erfolglos. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, schlanke Statur, schwarzes Cappy, schwarze Jacke, schwarzes-weißes Tuch vor dem Mund, schwarze Handschuhe und weiße Schuhe. Der Täter führte ein langes Küchenmesser mit. Mögliche Zeugen der Tat, bzw. der Flucht des Täters, werden gebeten, sich mit der Polizei Gütersloh unter 05241 8690 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

