Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald - Langenschiltach, L 175) Von der Straße abgekommen und mit dem Auto überschlagen - eine Person leicht verletzt

St. Georgen im Schwarzwald - Langenschiltach, L 175 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Samstagmorgen zwischen St. Georgen und Langenschiltach auf der Landesstraße 175 ereignet hat, ist ein 29-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 05.45 Uhr mit einem VW Golf von St. Georgen über die L 175 in Richtung Langenschiltach. Kurz nach der Abzweigung der Kreisstraße 5724 geriet der Golf auf der zu dieser Zeit winterglatten Berneckstraße ins Schleudern, kam von der L 175 ab und überschlug sich in einem angrenzenden Acker. Der Golf-Fahrer zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Eintreffende Rettungskräfte brachten den 29-Jährigen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des schon älteren und mit rund 3000 Euro total beschädigten Autos.

