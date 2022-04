Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220414.1 Vaale: Einbruch in Kindergarten "Storchennest"

Vaale (ots)

Am Mittwoch um 7:45 Uhr meldete die Leiterin des Kindergartens "Storchennest" An der Schule einen Einbruch bei der Polizei. Unbekannte Täter hebelten das Küchenfenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Flur des Kindergartens wurden zwei Zwischentüren gewaltsam geöffnet und Schränke nach Stehlgut durchsucht. Auch der Raum der Eisenbahnfreunde Vaale e.V. wurde geöffnet und durchwühlt. Eine Kasse mit einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag und Süßigkeiten fehlen nunmehr. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag um 21.15 Uhr und Mittwoch um 7 Uhr. Der Schaden an Fenster und Türen dürfte weit höher sein als der Wert der Diebesbeute.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell