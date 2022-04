Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220412.5 PD Itzehoe: Taschendiebstahl aktuell

Steinburg/Dithmarschen (ots)

Auch in der letzten Woche kam es in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen zu Taschendiebstählen. Insgesamt wurden sieben Taten im Wochenabschnitt angezeigt. Die Taten ereigneten sich in Wesseln, Heide, Itzehoe, Meldorf, Marne, Büsum und Kellinghusen. Alle Taten ereigneten sich am Donnerstag und Freitag. Insbesondere bei Supermarkteinkäufen werden Kunden weiterhin gebeten, Wertsachen sicher mitzuführen und aufmerksam zu bleiben.

