POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Unbekannter entblößt sich vor elfjährigem Mädchen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagnachmittag in der Eisenbahnstraße im Gäufelder Ortsteil Nebringen ereignete. Ein elf Jahre altes Mädchen war gegen 15.30 Uhr zu Fuß auf dem Weg zum Bahnhof, als eine silbergraue Limousine an ihr vorbeifuhr. Als dasselbe Fahrzeug ein zweites Mal vorbeifuhr und etwa in der Mitte der dortigen Steigung anhielt, dachte die Elfjährige, der Fahrer wolle sie nach dem Weg fragen und ging deshalb zu dem Pkw hin. Als sie neben dem Fahrzeug stand, konnte sie feststellen, dass der Fahrer mit heruntergelassener Hose an seinem erigierten Penis manipulierte. Daraufhin lief das Mädchen zügig weiter in Richtung Bahnhof und begab sich nach Hause.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit kurzen schwarzen Haaren, Oberlippenbart und asiatischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Er soll einen etwas dickeren Bauch gehabt haben und mit einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift und einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein. Der Mann saß allein in einem silbergrauen Mercedes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

