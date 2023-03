Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit rund 30.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafs ist ein Mann auf der Bundesstraße 27 in Ludwigsburg am Dienstagmorgen in einen Unfall verwickelt worden. Der 32-Jährige war gegen 06:40 Uhr mit seinem Kia in der Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart unterwegs, als er im Bereich der Einmündung zur Karlsstraße nach links von der Fahrbahn abkam und auf eine Verkehrsinsel fuhr. Er stieß gegen ein Verkehrszeichen und einen Ampelmast und kam letztendlich beim Aufprall gegen einen ebenfalls auf der Mittelinsel befestigten Fahnenmast zum Stillstand. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 30.000 Euro, sein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

