POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verabschiedung und Beauftragung der Leitung des Polizeireviers Weinheim

Weinheim (ots)

Amtsübergabe zum Jahreswechsel beim Polizeirevier Weinheim: Der bisherige Revierleiter Holger Behrendt übernimmt im Polizeipräsidium Mannheim die Leitung des Stabsbereichs Technik und besetzt damit innerhalb des Präsidiums eine Spitzenfunktion - Erste Kriminalhauptkommissarin Dagmar Pfeil übernimmt die Nachfolge als Revierleiterin beim Polizeirevier Weinheim

Heute fand die offizielle Amtsübergabe bei einer feierlichen Veranstaltung im Weinheimer Rathaus statt.

Anlässlich des Amtswechsel sagte Polizeipräsident Siegfried Kollmar: "Holger Behrendt hat beim Polizeirevier Weinheim herausragende Arbeit geleistet. Durch seine Persönlichkeit und seinen enormen Erfahrungsschatz ist es ihm stets gelungen, eine professionelle Polizeiarbeit beim Polizeirevier Weinheim sicherzustellen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Dagmar Pfeil eine hochkompetente und erfahrene Beamtin als seine Nachfolgerin einsetzten können und dass wir sie bis auf Weiteres mit der Leitung des Polizeireviers Weinheim beauftragen."

Herr Oberbürgermeister Manuel Just betonte in diesem Zusammenhang auch nochmals die wichtige Zusammenarbeit zwischen Kommune und Polizei: "Denn es ist gut und wichtig, dass wir - Kommune und Polizei - füreinander Verständnis haben und voneinander wissen, wie wir 'ticken'. Denn klar ist auch, dass Sicherheits- und Ordnungsthemen vor Ort gemeinsam angepackt werden müssen. Die Menschen, deren Sicherheit Sie schützen, sind unsere Bürgerinnen und Bürger in den Städten und Gemeinden. Wir beide tragen hierfür die Verantwortung. Ich bin mir sehr sicher, dass dies weiterhin klappt. "

Polizeioberrat Holger Behrendt wurde 2014 zum Leiter des Polizeireviers Weinheim bestellt und wird zum 1. Januar 2023 im Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Mannheim Leiter des Stabsbereichs Technik. Er ist damit gesamtverantwortlich für den reibungslosen technischen Ablauf und die technische Innovation im Polizeipräsidium. Der 52-Jährige hatte bereits mehrere leitende Funktionen bei der ehemaligen Polizeidirektion Heidelberg sowie beim Polizeipräsidium Mannheim inne. Zuletzt leitete er neun Jahre das Polizeirevier Weinheim. Nun freut sich Holger Behrendt darauf, seine neue Stelle anzutreten. "Die vergangenen neun Jahre als Leiter waren für mich der krönende Abschluss dreier Etappen im Polizeirevier Weinheim. Als Praktikant, Dienstgruppenleiter und als Leiter des Reviers konnte ich sowohl die polizeiliche Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger aktiv mitgestalten als auch für die Belange des Teams eintreten. Die herausragende Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war für mich immer der Garant erfolgreicher Arbeit. Als Leiter des Stabsbereichs Technik beim Polizeipräsidium Mannheim kommt nun eine vollkommen neue Aufgabe auf mich zu, auf die ich mich sehr freue. Auch hier setzte ich auf eine vertrauensvolle, konstruktive und enge Zusammenarbeit mit allen Beschäftigten des Stabsbereichs Technik, die bereits in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie "Technik" können."

Seine Nachfolge tritt am 1. Januar 2023 Erste Kriminalhauptkommissarin Dagmar Pfeil an. "Die Leitung des Polizeireviers ist für mich eine neue Herausforderung, der ich mich mit großer Freude stelle. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ich mich auf ein Team aus erfahrenen aber auch jungen, hoch motivierten Kolleginnen und Kollegen verlassen kann. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat für mich dabei oberste Priorität", so Dagmar Pfeil. "Außerdem sehe ich meine Aufgabe darin, die Werte der Polizei nach außen und nach innen professionell zu vertreten, was auch meinem Amtsvorgänger, Polizeioberrat Holger Behrendt, immer erfolgreich gelungen ist." Mit Dagmar Pfeil wird das Polizeirevier Weinheim weiterhin eine erfahrene Führungskraft an der Spitze haben, die auch einen privaten Bezug zur Bergstraße hat, da sie lange Zeit dort gelebt hat und sich der Region nach wie vor sehr verbunden fühlt. Zuletzt war sie persönliche Referentin des Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Mannheim.

Holger Behrendt, geboren am 24.10.1970

- 1990: Eintritt in den Polizeidienst - 1997: Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst - 1997: ehemalige Polizeidirektion Heidelberg: Verwendung als Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier Weinheim sowie in unterschiedlichen Führungs- und Stabsbereichfunktionen - 2007: Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst - 2007: ehemalige Polizeidirektion Heidelberg, Leiter des Polizeireviers Heidelberg-Süd - 2014: Polizeipräsidium Mannheim, Leiter Polizeirevier Weinheim

Dagmar Pfeil, geboren am 27. Mai 1972

- 1994: Eintritt in den Polizeidienst - 2000: Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst - 2003: Wechsel zur Kriminalpolizeidirektion Heidelberg - 2006: Verwendung im Dezernat 11 Mordkommission, Kriminalpolizeidirektion Heidelberg - 2015: Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Verwendung Arbeitsbereich Amtsdelikte - 2016: Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Verwendung Führungsgruppe - 2021: Verwendung als persönliche Referentin des Polizeipräsidenten des Polizeipräsidium Mannheim

