POL-MA: Mannheim, Seckenheim - Einbruch in zwei Büros - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürokomplex in der Seckenheimer Hauptstraße ein. In denen im ersten OG befindlichen Büros wurden zwar diverse Türen aufgehebelt und Schränke geöffnet, entwendet wurde jedoch nichts. In den Büroräumlichkeiten im 2.OG hingegen entwendete der oder die bislang unbekannten Täter Bargeld im niedrigen, vierstelligen Bereich. Die vorgefundenen Spuren werden durch die Kriminaltechnik der Kriminalpolizei Heidelberg ausgewertet. Die Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Mannheim-Seckenheim geführt. Wer Hinweise zur Tat oder zu dem/den bislang unbekannten Tätern machen kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0621 48973 beim Polizeiposten Mannheim-Seckenheim.

