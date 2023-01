Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Exhibitionist belästigt Passantin - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter sprach am Sonntagnacht gegen 00:15 Uhr in der Bahnstadt eine Passantin zunächst aus seinem parkenden Fahrzeug heraus an. Hierbei hatte er sich in unsittlicher Weise entblößt und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 30 Jahre alt, schwarze kurze Haare, rasiert, schmale Statur, hellhäutig, trug beidseitig Ohrringe, sprach deutsch

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell