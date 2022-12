Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Trickdiebstahl vor Bankinstitut.

Lippe (ots)

Weil er sich vor der Bank in ein kurzes Gespräch mit einem Unbekannten einließ, wurde einem 71-jährigen Mann am Donnerstag (01.12.2022) bei einem Trickdiebstahl Bargeld in 3-stelliger Höhe entwendet. Der Senior verließ gegen 10.30 Uhr ein Bankinstitut in der Hauptstraße, nachdem er Bargeld abgehoben hatte. Dieses bewahrte er in seiner Geldbörse in einer Tasche auf, die sich an seinem Rollstuhl befand. In Höhe der Hausnummer 293 wurde der Leopoldshöher von einem unbekannten Mann angesprochen und unter dem Vorwand "er suche ein Hotel" in ein Gespräch verwickelt. Nach dem dieses beendet wurde und sich der Unbekannte entfernt hatte, bemerkte der 71-Jährige, dass sein Geld gestohlen wurde. Er beschreibt den Täter wie folgt: ca. 25 bis 30 Jahre, dunkle Haare, bekleidet mit einer Jacke mit Kapuze. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet diese bitte dem Kriminalkommissariat 5, Rufnummer 05222 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell