Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Einbruchsversuch scheitert durch Alarmauslösung.

Lippe (ots)

Im Sonnenblumenweg brachen am Freitag (02.12.2022) Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein, indem sie eine Terrassentür einschlugen bzw. aufhebelten. Da die Täter dadurch gegen 17 Uhr einen Alarm auslösten, flüchteten sie umgehend ohne das Haus zu betreten. Wer Hinweise zum Einbruchsversuch geben kann, setzt sich bitte unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

