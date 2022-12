Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Versuchter Einbruch in Tankstelle.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen (03./04.12.2022) machten sich unbekannte Täter an einer Tankstelle in der Schötmarschen Straße zu schaffen. Sie hebelten an einem Türelement, entwendeten dieses und beschädigten eine Überwachungskamera. Ins Gebäude der Tankstelle gelangten sie augenscheinlich nicht. Vermutlich wurden sie bei ihrem Einbruchsversuch gestört, so dass sie sich aus dem Staub machten. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.

