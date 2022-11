POL-KN: (Konstanz) Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Schramberg-Sulgen (ots) - Einbrecher, die in der Nacht zum Montag in die Norma-Filiale in der Vier-Häuser-Straße eindringen wollten, sind an der Eingangstür und einer Glasscheibe gescheitert. Die Polizei sicherte Spuren des nächtlichen Einbruchsversuchs. An der Tür entstand offenbar kein Schaden. Das Sicherheitsglas der Scheibe wurde jedoch stark beschädigt. Wer ...

