Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: PM 1 - Geplanter Ausfall der Telefonanlage im Polizeipräsidum Mannheim

Mannheim (ots)

Am Standort L 6 in Mannheim und in der Römerstr. 168 in den Campbell Barracks Heidelberg kommt es am heutigen Dienstag, zunächst gegen 16.00 Uhr und später nochmals gegen 17.00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten zu Ausfällen der Telefonanlage. Betroffen hiervon sind der Hauptanschluss 0621/1740 sowie alle Durchwahlen.

Die Notrufleitung 110 ist hiervon nicht betroffen.

Sobald die Wartungsarbeiten beendet sind, wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell