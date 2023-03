Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbrüche in der Siemensstraße

Ludwigsburg (ots)

Im Industriegebiet "Holderbüschle" in Großsachsenheim schlugen vermutlich dieselben Täter in der Nacht zum Dienstag gleich zweimal zu. In der Siemensstraße brachen sie zunächst in ein Firmengebäude ein. Im Innern traten sie drei Bürotüren auf und durchsuchten die Räume im Anschluss. Mutmaßlich dürfte ihnen jedoch kein Diebesgut in die Hände gefallen sein. Anschließend verschafften sie sich Zugang ins Innere eines Gasthauses. Wie bereits zuvor warfen sie vermutlich mit einem Stein ein Fenster des Gebäudes ein und stiegen so ein. Auch die Gaststätte wurde dann durchsucht. Doch auch hier scheinen die Täter nichts Stehlenswertes entdeckt zu haben, so dass sie auch in diesem Fall keine Beute machen konnten. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich allerdings auf etwa 6.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

