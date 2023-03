Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Betrüger erbeuten fünfstellige Summe

Ludwigsburg (ots)

Ein 24-Jähriger aus Kornwestheim wurde am Montag Opfer von Betrügern. Ein unbekannter Mann rief den Geschädigten an, gab sich als "police officer" aus und gaukelte dem 24-Jährigen in englischer Sprache vor, dass auf seinen Namen Bankkonten eröffnet und Schwarzgelder ins Ausland transferiert worden seien. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Unbekannte sein Opfer dazu, Guthabenkarten in vierstelligem Wert zu kaufen und die zugehörigen Codes am Telefon herauszugeben. Weiterhin wurde der Geschädigte per WhatsApp kontaktiert und zur Überweisung einer ebenfalls vierstelligen Summe auf ein Bankkonto in Litauen veranlasst. Da der Unbekannte dem 24-Jährigen wegen der angeblichen Taten mit Haft drohte und weitere Geldzahlungen forderte, lieh sich dieser unter einem Vorwand Geld von seiner Mutter und nahm eine weitere Überweisung auf das Konto der Betrüger vor. In der Summe entstand so ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro.

