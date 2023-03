Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.03.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Bundesstraße

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls bei Eppingen am Donnerstagmittag. Ein 81-Jähriger wollte gegen 12.45 Uhr mit seinem VW Golf an der Einmündung Eppingen West auf die Bundesstraße 293 in Richtung Karlsruhe einfahren. Hierbei übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten VW Passat eines 33-Jährigen, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde der Passat abgewiesen und stieß mit einem LKW zusammen, dessen Fahrer nach links in Richtung Eppingen abbiegen wollte. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, der 81-Jährige leicht verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der LKW, als auch die beiden VWs waren nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppdiensten geborgen. Hierfür musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden.

