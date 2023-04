Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 7-jähriger Junge verstirbt an Verletzungen nach Verkehrsunfall

Saalfeld/ Beulwitz (ots)

Der am Mittwochnachmittag durch einen Unfall in Saalfeld/ Beulwitz schwerverletzte Junge starb an den Folgen der Verletzungen. Das Kind war mit einem Hubschrauber ins Klinikum geflogen worden, wo es am Mittwochabend tragischerweise verstarb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Bei dem weiteren Unfallbeteiligten handelt es sich um einen 25-Jährigen. In Anbetracht der ausstehenden Ermittlungen können aktuell keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Maßnahmen wie Vernehmungen, der Einsatz eines Gutachters sowie die Unfallrekonstruktion dauern an. Anmerkung: In der gestrigen Meldung wurde vom Unfall eines 6-jähringen Kindes berichtet. Das Alter wird hiermit auf 7 Jahre korrigiert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell