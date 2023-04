Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss

Pößneck (ots)

Am gestrigen Abend gegen 23:40 Uhr wurde durch Polizeibeamte in Pößneck im Bereich des Wernburger Wegs ein Pkw und seine Fahrerin kontrolliert. Ein bei der 36-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Daraufhin wurde die Fahrerin zur Dienststelle der Polizei gebracht, um dort einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchzuführen. Die 36-Jährige muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Am 06.04.2023 wurde gegen 04:30 Uhr in Pößneck in der Saalfelder Straße ein Pkw und der 39-jährige Fahrer durch Polizisten kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Demzufolge wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle der Polizei durchgeführt und gegen den 39-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitverfahren eingeleitet.

