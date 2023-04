LPI-SLF: Ermittlungen zur Brandursache mit einer verstorbenen Person

Saalfeld (ots) - Am gestrigen Abend kam es gegen 18:00 Uhr in Saalfeld im Bereich der Gorndorfer Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Bus. Der Linienbus bremste in der Gorndorfer Straße ab, um in der Folge an der dortigen Bushaltestelle zu halten. Dies übersah der dahinter befindliche 27-Jährige Autofahrer und fuhr den Bus auf. Verletzt wurde niemand. Aber es entstand Sachschaden an den beteiligten ...

mehr