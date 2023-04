Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Unterwellenborn (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Pkw in Unterwellenborn von der Maxhüttenstraße kommend auf die B281 in Richtung Pößneck. Im Bereich der dortigen Fahrbahnverengung scherte ein Lkw vor dem 74-Jährigen ein und streifte dabei das Fahrzeug im vorderen linken Bereich. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand dabei Sachschaden. Bei dem Lkw soll es sich um einen gelben Abschlepp-Lkw mit SLF-Kreiskenner gehandelt haben. Der Fahrer des Lkw fuhr in der Folge weiter, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Fahrer des Abschlepp-Lkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

